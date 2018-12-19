Магазины должны будут оповестить потребителей об изменениях в режиме работы не позднее чем за 5 дней

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазины должны будут оповестить потребителей об изменениях в режиме их работы не позднее чем за 5 дней. Данная норма содержится в проекте документа, разработанного Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

"Под обновленный закон о защите прав потребителей Министерству антимонопольного регулирования и торговли было поручено разработать проекты постановлений Совета Министров и МАРТ, которые будут уточнять, детализировать вопросы, нашедшие отражение в законе, - пояснила представитель ведомства. - В частности, нами разработан проект постановления Совмина, который утверждает положение о порядке информирования потребителей о временном изменении режима работы".

По словам Инны Гаврильчик, речь идет о пятидневном сроке. При этом, если приостановление работы объекта производится по предписанию контролирующих органов, либо по техническим причинам, не зависящим от продавца, информирование должно производиться незамедлительно.

Не позднее 5 дней также предусматривается информирование об изменении режима работы продавца, который осуществляет работу без торгового объекта (например, интернет-магазины). В данном случае потребители должны быть проинформированы посредством сайтов.-0-

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