Магистрантка БГУ стала лауреатом международного конкурса научно-исследовательских работ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрантка филологического факультета БГУ Анна Перзашкевич удостоена диплома I степени Международного конкурса научно-исследовательских работ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Ее исследование "Типология переводов с русского языка на французский слов категории состояния (на материале романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина")" признано лучшим в номинации "Дипломные работы по филологическим наукам". Автор изучила особенности перевода художественного произведения с русского языка на французский, фиксировала и описывала соответствия и расхождения в текстах оригинала и перевода. Акцент был сделан на безэквивалентной во французском языке грамматической категории русского языка - словах категории состояния (предикативные наречия)", - рассказали в пресс-службе.

Научным руководителем магистрантки выступил заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Иван Ровдо. Председатель жюри конкурса направил в его адрес благодарственное письмо за профессиональную научную подготовку конкурсанта.

Свои научные материалы молодые ученые представляли в номинациях "Научные статьи/тезисы", "Литературные обзоры", "Дипломные работы", "Курсовые работы", "Презентации", "Отчеты о практике", "Лабораторные и практические работы". Среди исследований были работы технической, биологической, психологической, медицинской, педагогической и другой направленности.

Конкурс проводился в заочном формате и инициирован Всероссийским обществом научно-исследовательских разработок "ОНР ПТСайнс".-0-