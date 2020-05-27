"Маяк Минска": готовые квартиры и коммерческая недвижимость! Еще никогда покупка не была столь доступной!

Удачная покупка – это отличное предложение на отличных условиях! Этой весной покупка собственного жилья в столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" получится особенно удачной. Ведь современные квартиры в комфортных домах престижных комплексов можно приобрести очень выгодно! У застройщика есть очень привлекательные финансовые инструменты – выгодный партнерский кредит и длительная рассрочка, возможно даже и без первого взноса! А главное, в этих жилых комплексах – просто великолепные квартиры, в которых хочется жить!

Начнем с самого важного – как купить квартиру выгодно?

Вариант первый – невероятно привлекательный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%!

Вариант второй – длительная рассрочка от застройщика на 100 месяцев без первого взноса! Всего 1% стоимости квартиры – и вы становитесь покупателем! Вашим первым взносом станет первый ежемесячный платеж – и их останется уже 99! Без процентов и поручителей, без справок о заработке – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот.

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К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при пожелании клиента использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!

Не хотите или не можете долго ждать новоселья? И не нужно! Дома в комплексе "Парк Челюскинцев" – на завершающем этапе строительства, а в комплексе "Маяк Минска" полностью готовы! Квартиры здесь доступны в домах "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль". Остается выбрать подходящую, осмотреть ее – и приступать к ремонту. Скорость вселения с момента покупки будет зависеть только от старания ваших ремонтников!

Престижный комплекс "Маяк Минска" на карте города занял особое место.

Комплекс "Маяк Минска"

Этот комплекс изменил целый район, он вдохнул новую энергию и новую порцию жизни в тихий и не слишком примечательный спальник "Восток", который отличался разве что удачным расположением. Теперь на другой стороне проспекта Независимости, рядом с Национальной библиотекой вырос даже не комплекс – целый город!

Комплекс "Маяк Минска" расположен рядом с Национальной библиотекой

Именно по принципу "город в городе" впервые в белорусской столице строился "Маяк Минска". Это значит, что здесь есть все, что нужно современному горожанину для комфортной и удобной жизни. Посидеть в кафе или приобрести что-нибудь по хозяйству, забронировать путевку в жаркие страны или отправить ребенка в развивающий клуб, позаниматься в тренажерном зале или сходить на новый фильм, купить продукты на неделю или подобрать букет любимой – в "Маяке Минка" все возможно! Есть и необходимая социальная инфраструктура – два детских сада и суперсовременная школа, хорошо оснащенный медицинский центр.

Школа

Детский сад

Важный плюс – отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Точка притяжения всех любителей хорошего шопинга – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном "Дана Танец".

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

В целом очень важно, что комплекс "Маяк Минска" чрезвычайно удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center

На бульваре Пикассо коммерческие помещения занимают первых два уровня зданий, со стороны Уручья – торговый центр "Променад", со стороны Национальной библиотеки – только что построенный двухэтажный торговый центр, который сейчас активно обживается собственниками и арендаторами.

На бульваре Пикассо коммерческие помещения занимают первых два уровня зданий

Двухэтажный торговый центр со стороны Национальной библиотеки

Приобрести здесь коммерческую недвижимость – прекрасное вложение средств! И не только потому, что здесь всегда много клиентов и покупателей, поэтому любой бизнес будет "в плюсе". Но и потому, что стоимость этой недвижимости постоянно растет, и с начала строительства цена квадратного метра увеличилась минимум в два раза!

Бизнесвумен Татьяна Богданович, например, приобрела коммерческие помещения в торговом центре класса люкс, который расположен в доме "Микеланджело". А позже, по достоинству оценив перспективы этого комплекса, решила инвестировать и в квартиру в этом же доме.

Татьяна Богданович

– Я очень довольна сделкой. Ранее приобрела в "Микеланджело" пять коммерческих помещений, на которые быстро нашлись арендаторы. Что не удивительно – просторные, с высокими потолками и с окнами, выходящими прямо на Национальную библиотеку, они очень нравятся как клиентам, так и владельцам бизнеса! Теперь решила, что нужно инвестировать и в покупку квартиры в этом доме. Тем более, что предоставляется очень удобная и выгодна рассрочка на 100 месяцев без первого взноса. Моя новая квартира – в престижном месте, в полностью готовом доме с прекрасной отделкой лобби, с торговым центром и паркингом. Это отличная инвестиция! – считает Татьяна Богданович.

Полностью готовые дома "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" – это жилье премиум-класса!

В доме "Микеланджело", который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом "Микеланджело"

Здесь применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси. Например, фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, и таким образом обеспечивается наилучшая обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома "Микеланджело"

Санитарная комната с пеленальным столиком

Кроме того, в стилобате под домом размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг от квартир можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь можно будет приобрести квартиры.

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Дизайнерского лобби

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен новенький детский сад.

Детский сад построен прямо во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Детская площадка

На данный момент, как можно убедиться на сайте застройщика, здесь остались свободными всего несколько десятков квартир. И это последняя возможность приобрести жилье в комплексе "Маяк Минска", что называется, из первых рук!

Еще один звездный столичный комплекс расположен всего в одной остановке на метро – "Парк Челюскинцев"! Он обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса!

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Комплекс строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже, а с учетом оранжерей и клумб Ботанического сада – и гораздо богаче в видовом отношении.

Парк, современные дома и отличная инфраструктура – прямо в центре города!

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

Рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. За парком расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

В комплексе "Парк Челюскинцев" на данный момент продажи ведутся в двух домах, у каждого из которых – свои преимущества.

В доме №2 первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить квартиры с открытыми террасами!

Дом №2

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2

Скоростные бесшумные лифты OTIS

В доме №1 предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией.

А главное преимущество – фасад, выходящий на главный проспект столицы и парк буквально в нескольких шагах!

Дом №1

Лобби дома №1

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площади и мультифункциональные. Здесь можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

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Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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