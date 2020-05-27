"Маяк Минска": готовые квартиры и коммерческая недвижимость! Еще никогда покупка не была столь доступной!

Удачная покупка – это отличное предложение на отличных условиях! Этой весной покупка собственного жилья в столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" получится особенно удачной. Ведь современные квартиры в комфортных домах престижных комплексов можно приобрести очень выгодно! У застройщика есть очень привлекательные финансовые инструменты – выгодный партнерский кредит и длительная рассрочка, возможно даже и без первого взноса! А главное, в этих жилых комплексах – просто великолепные квартиры, в которых хочется жить!
Начнем с самого важного – как купить квартиру выгодно?
Вариант первый – невероятно привлекательный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%!
Вариант второй – длительная рассрочка от застройщика на 100 месяцев без первого взноса! Всего 1% стоимости квартиры – и вы становитесь покупателем! Вашим первым взносом станет первый ежемесячный платеж – и их останется уже 99! Без процентов и поручителей, без справок о заработке – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот.
Но помните: акция "Покупайте сейчас – платите потом!" продлится только до 30 июня! Остался всего месяц!
К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при пожелании клиента использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.
Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!
Не хотите или не можете долго ждать новоселья? И не нужно! Дома в комплексе "Парк Челюскинцев" – на завершающем этапе строительства, а в комплексе "Маяк Минска" полностью готовы! Квартиры здесь доступны в домах "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль". Остается выбрать подходящую, осмотреть ее – и приступать к ремонту. Скорость вселения с момента покупки будет зависеть только от старания ваших ремонтников!
Престижный комплекс "Маяк Минска" на карте города занял особое место.
Этот комплекс изменил целый район, он вдохнул новую энергию и новую порцию жизни в тихий и не слишком примечательный спальник "Восток", который отличался разве что удачным расположением. Теперь на другой стороне проспекта Независимости, рядом с Национальной библиотекой вырос даже не комплекс – целый город!
Именно по принципу "город в городе" впервые в белорусской столице строился "Маяк Минска". Это значит, что здесь есть все, что нужно современному горожанину для комфортной и удобной жизни. Посидеть в кафе или приобрести что-нибудь по хозяйству, забронировать путевку в жаркие страны или отправить ребенка в развивающий клуб, позаниматься в тренажерном зале или сходить на новый фильм, купить продукты на неделю или подобрать букет любимой – в "Маяке Минка" все возможно! Есть и необходимая социальная инфраструктура – два детских сада и суперсовременная школа, хорошо оснащенный медицинский центр.
Важный плюс – отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.
Точка притяжения всех любителей хорошего шопинга – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном "Дана Танец".
В целом очень важно, что комплекс "Маяк Минска" чрезвычайно удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр Dana Center.
На бульваре Пикассо коммерческие помещения занимают первых два уровня зданий, со стороны Уручья – торговый центр "Променад", со стороны Национальной библиотеки – только что построенный двухэтажный торговый центр, который сейчас активно обживается собственниками и арендаторами.
Приобрести здесь коммерческую недвижимость – прекрасное вложение средств! И не только потому, что здесь всегда много клиентов и покупателей, поэтому любой бизнес будет "в плюсе". Но и потому, что стоимость этой недвижимости постоянно растет, и с начала строительства цена квадратного метра увеличилась минимум в два раза!
Бизнесвумен Татьяна Богданович, например, приобрела коммерческие помещения в торговом центре класса люкс, который расположен в доме "Микеланджело". А позже, по достоинству оценив перспективы этого комплекса, решила инвестировать и в квартиру в этом же доме.
– Я очень довольна сделкой. Ранее приобрела в "Микеланджело" пять коммерческих помещений, на которые быстро нашлись арендаторы. Что не удивительно – просторные, с высокими потолками и с окнами, выходящими прямо на Национальную библиотеку, они очень нравятся как клиентам, так и владельцам бизнеса! Теперь решила, что нужно инвестировать и в покупку квартиры в этом доме. Тем более, что предоставляется очень удобная и выгодна рассрочка на 100 месяцев без первого взноса. Моя новая квартира – в престижном месте, в полностью готовом доме с прекрасной отделкой лобби, с торговым центром и паркингом. Это отличная инвестиция! – считает Татьяна Богданович.
Полностью готовые дома "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" – это жилье премиум-класса!
В доме "Микеланджело", который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!
Здесь применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси. Например, фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, и таким образом обеспечивается наилучшая обзорность и одновременно приватность жилого пространства.
Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.
Кроме того, в стилобате под домом размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг от квартир можно спуститься прямо на лифте.
Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь можно будет приобрести квартиры.
Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!
Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен новенький детский сад.
На данный момент, как можно убедиться на сайте застройщика, здесь остались свободными всего несколько десятков квартир. И это последняя возможность приобрести жилье в комплексе "Маяк Минска", что называется, из первых рук!
Еще один звездный столичный комплекс расположен всего в одной остановке на метро – "Парк Челюскинцев"! Он обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса!
Комплекс строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже, а с учетом оранжерей и клумб Ботанического сада – и гораздо богаче в видовом отношении.
Парк, современные дома и отличная инфраструктура – прямо в центре города!
Рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. За парком расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.
В комплексе "Парк Челюскинцев" на данный момент продажи ведутся в двух домах, у каждого из которых – свои преимущества.
В доме №2 первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить квартиры с открытыми террасами!
Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!
В доме №1 предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.
Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией.
А главное преимущество – фасад, выходящий на главный проспект столицы и парк буквально в нескольких шагах!
В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площади и мультифункциональные. Здесь можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!
Остается лишь подсказать, как можно сделать цену вашей новой квартиры еще более приятной! Напомним, что при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!
Используйте удобные сервисы сайта bir.by!
В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.
Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Ваша квартира в центре в престижных комплексах – это возможно!