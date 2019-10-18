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Общество
18 октября 2019, 14:40

"Микеланджело": локация моды, стиля и драйва

На проходящем в Минске празднике моды и стиля Belarus Fashion Week началось самое интересное - ежевечерние показы дизайнерских коллекций. Предоставила площадку для проведения праздника моды компания "Дана Холдингз" - крупнейший белорусский застройщик стал партнером BFW. Подиум обустроен на паркинге дома "Микеланджело" в многофункциональном комплексе "Маяк Минска". А на втором этаже торгового центра, построенного в стилобате дома "Микеланджело", до позднего вечера работают шоу-румы более 40 ведущих дизайнеров и производителей одежды Беларуси.

Площадку для проведения праздника моды предоставила компания "Дана Холдингз". Подиум обустроен на паркинге дома "Микеланджело" в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"
Площадку для проведения праздника моды предоставила компания "Дана Холдингз". Подиум обустроен на паркинге дома "Микеланджело" в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"

Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик компания "Дана Холдингз"
Официальным партнером Недели моды стал крупнейший белорусский застройщик компания "Дана Холдингз"

Сами организаторы праздника называют дом "Микеланджело" сегодня самым стильным и модным местом в белорусской столице. Так, ведущий стилист модных показов Александр Киринюк уверен, что для проведения Недели моды лучше места не найти - люди, которые придут на этот праздник, почувствуют энергетику нового Минска.

Александр Киринюк, ведущий стилист модных показов
Александр Киринюк, ведущий стилист модных показов

По мнению топ-стилиста, паркинг жилого дома "Микеланджело" - отличное место для организации показов.

- Площадка достаточно просторная, есть место и для подготовки моделей, и для подиума, и для размещения зрителей. А на втором этаже, в шоу-румах торгового центра дома "Микеланджело" впервые на Неделе моды можно, наконец, приобрести дизайнерские вещи и тем самым оказаться в центре моды, быть самым модным в нашей столице, - подчеркнул Александр Киринюк.

Основательница Belarus Fashion Week и председатель РОО "Белорусская палата моды" Янина Гончарова также высоко оценивает новую локацию модного фестиваля и довольна тем, как удалось обустроить традиционные модные показы.

Янина Гончарова, основательница Belarus Fashion Week и председатель РОО "Белорусская палата моды"
Янина Гончарова, основательница Belarus Fashion Week и председатель РОО "Белорусская палата моды"

- Паркинг дома "Микеланджело" органично подходит для современной дизайнерской одежды. Бытует мнение, что одежда, которую носят на подиуме, какая-то особенная. На самом деле это всегда уникальная и яркая одежда. Образы, которые демонстрируются на подиуме, органично смотрятся в городской среде. Паркинг в престижном доме отлично подходит для обустройства подиума, а развитая инфраструктура комплекса "Маяк Минска" позволяет принять большое количество гостей праздника, - отметила Янина Гончарова.

По ее словам, на парковке была собрана уникальная подвесная световая система, которая позволила, не нарушая функциональности интерьеров паркинга, создать идеальное пространство для демонстрации дизайнерской одежды на моделях.

Один из первых состоявшихся показов - платья от бренда Jovanas Couture, автором которых стала сербский дизайнер Йована Стоилкович. Ее одежда уже демонстрировалась на подиумах Лондона и Дубая, а теперь - в Минске.

- Бренд Jovanas Couture - это представитель зарубежного дизайна на Неделе моды. Коллекция отличается от всего, что есть сегодня на белорусском рынке, потому что культура, национальная принадлежность дизайнера всегда влияет на ту одежду, которую он создает. В коллекции - роскошные вечерние и коктейльные платья ручной работы, что в белорусской моде применяется редко, так как считается очень дорогой и трудозатратной формой создания одежды, - отметила Янина Гончарова.

Как рассказала Йована Стоилкович, ее коллекция платьев от кутюр называется "Живи своей мечтой". И самое интересное, что два самых дорогих платья уже куплены - сразу после показа они отправятся новой владелице. Покупательницей стала женщина из Монако - она увидела платья Йованы в Лондоне, связалась с дизайнером по интернету и, узнав о том, что коллекция выставляется в Минске, приехала, чтобы сделать покупку.

Йована Стоилкович, сербский дизайнер
Йована Стоилкович, сербский дизайнер

- Это вечерняя коллекция "от кутюр", высокой моды - вручную сделанные платья, расшитые кристаллами Сваровски, - рассказала сербский дизайнер. - Представленная коллекция - это черный и белый цвет, классика по гамме, но очень необычная и интересная по фасонам.

Йована Стоилкович подчеркнула, что во время проведения Недели моды с ней можно каждый день встретиться в шоу-руме в доме "Микеланджело", посмотреть, как и над какими проектами она работает, а также, конечно, подобрать себе подходящее платье из авторской коллекции "Живи своей мечтой". Отделка некоторых их них потребовала не менее ста часов ручного труда - и те, кто присутствовал на показе, могли сполна оценить, какая получилась в итоге красота и роскошь!

шоу-руме в доме "Микеланджело" каждый день можно встретиться с Йованой Стоилкович и подобрать себе подходящее платье из авторской коллекции "Живи своей мечтой"
шоу-руме в доме "Микеланджело" каждый день можно встретиться с Йованой Стоилкович и подобрать себе подходящее платье из авторской коллекции "Живи своей мечтой"

Первые показы уже состоялись, но фестиваль моды в доме "Микеланджело" продолжается. До конца недели работают шоу-румы, в которых можно приобрести самые модные вещи сезона, а на паркинге ежевечерне проходят показы.

У всех любителей стиля есть возможность не только полюбоваться, но и купить модную одежду и аксессуары!
У всех любителей стиля есть возможность не только полюбоваться, но и купить модную одежду и аксессуары!

А потом Belarus Fashion Week завершится, но модное и стильное место на карте Минска никуда не исчезнет: вскоре в двухэтажном торговом центре, который построен в стилобате дома "Микеланджело", вместо модных шоу-румов откроются магазины, салоны, кафе и бары.

Вскоре в двухэтажном торговом центре, который построен в стилобате дома "Микеланджело" откроются магазины, салоны, кафе и бары
Вскоре в двухэтажном торговом центре, который построен в стилобате дома "Микеланджело" откроются магазины, салоны, кафе и бары

Представители бизнеса уже успели оценить преимущества месторасположения этой коммерческой недвижимости - с видом из витринных окон прямо на Национальную библиотеку. Не случайно помещения коммерческого назначения в домах "Микеланджело", "Шуманович", "Хруцкий" и "Да Винчи" - в ансамбле с аркой в конце пешеходного бульвара Пикассо, у фонтана "Дана Танец" - разлетаются, как горячие пирожки.

Представители бизнеса уже успели оценить преимущества помещений коммерческого назначения в домах "Микеланджело", "Шуманович", "Хруцкий" и "Да Винчи"
Представители бизнеса уже успели оценить преимущества помещений коммерческого назначения в домах "Микеланджело", "Шуманович", "Хруцкий" и "Да Винчи"

Красивейшая пешеходная улица Минска - бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица Минска - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Тем более, что их востребованность позволяет не только самостоятельно вести здесь бизнес, но и рассматривать их покупку как выгодную инвестицию. Доходность такой недвижимости при сдаче в аренду, по оценкам специалистов рынка, составит не менее 9 - 15%, что гораздо выше, чем при "замораживании" средств под 3% на банковском валютном депозите. Так что у тех, кто хотел бы вести свой бизнес в самом модном и престижном районе столицы, еще есть шанс стать здесь собственником коммерческой недвижимости.

А можно стать и владельцем квартиры в престижном доме "Микеланджело", в историю которого навсегда вписана строка о проведении здесь Belarus Fashion Week - 2019. Выбор - на любой вкус, от небольших студий до просторных пентхаусов площадью 200 квадратных метров. Все квартиры свободной планировки, с панорамным остеклением. На третьем и трех верхних этажах - просторные террасы, выходящие на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы.

С просторных террас открывается шикарный вид на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы
С просторных террас открывается шикарный вид на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы

Все квартиры свободной планировки, с панорамным остеклением
Все квартиры свободной планировки, с панорамным остеклением

В доме установлены скоростные бесшумные лифты ведущего европейского производитель фирмы OTIS, а лобби дома, отделанное натуральным камнем, похожим на итальянский мрамор, оборудовано местом для консьержа и санитарной комнатой с пеленальным столиком для наибольшего комфорта жителей. К слову, в паркинг, на котором в эти дни проводятся показы, будящие жильцы дома "Микеланджело" смогут попасть не только с улицы, но и прямо из подъезда, спустившись на лифте от дверей своей квартиры на подземный этаж.

Добавим также, что в паркинге, кроме мест для размещения автомобилей, есть и боксы-хранилища, в которых так удобно оставить велосипед, надувную лодку или комплект запасных шин. Удовольствие от проживания в таком месте обеспечивается даже в мелочах!

И самое главное - не надо рассматривать покупку коммерческой квартиры или недвижимости в одном из самых престижных районов Минска как несбыточную мечту. Ведь у ведущего белорусского застройщика, компании "Дана Холдингз", есть целый набор выгодных инструментов для финансирования покупки. Это и существенные скидки при покупке недвижимости за собственные средства, и длительная рассрочка от застройщика, и партнерские кредитные программы с самыми низкими на рынке процентами, и лизинг. Определиться с тем, какой вариант подходит именно вам, помогут опытные специалисты отдела продаж компании "Дана Холдингз".

Все подробности по условиям покупки коммерческой недвижимости и квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании "Дана Холдингз". Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой телефон для всех мобильных операторов 7675, городские номера +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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