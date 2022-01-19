Макаревич: Беларусь стала государством для народа, теперь надо развивать социальную ответственность у граждан

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала государством для народа, теперь надо развивать социальную ответственность у граждан. Такое мнение высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Говоря о работе над проектом новой Конституции и обсуждении Основного закона страны на диалоговых площадках, Егор Макаревич отметил, что белорусы прежде всего заинтересованы в сохранении социальных гарантий.

"То есть эта модель Беларуси как государства для народа, где человек понимает объем социальных благ и гарантий, уже сформировалась, в том числе и у молодого поколения. И здесь возникает вторая часть: уже социальная ответственность самих граждан. То есть человек должен понимать свою ответственность и участие в этом общественном договоре, коим является Конституция", - считает председатель Молодежного парламента.-0-