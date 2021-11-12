Макаревич: дискуссии о кризисе с беженцами должны быть и в молодежной среде

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дискуссии о кризисе с беженцами должны быть и в молодежной среде, завил сегодня журналистам председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич во время встречи со студенческим активом Белорусского государственного университета на диалоговой площадке "Миграционный кризис на белорусско-польской границе", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что сегодня европейские коллеги пытаются переложить ответственность на плечи белорусского государства. В сложившейся ситуации они нагнетают повестку и пытаются разделить белорусов внутри страны на тех, кто за и против. Это недопустимо. Поэтому важно, чтобы подобные диалоги были и в молодежной среде. Необходимо разъяснять студентам ту ситуацию, которая происходит на границе. Что это действительно гуманитарный кризис, нарушение всех норм международного права", - сказал Егор Макаревич.

Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси также подчеркнул, что главной темой обсуждения на диалоговой площадке стало несоблюдение странами коллективного Запада тех обязательств, которые есть в рамках миграционной политики.

"Подобные дискуссионные площадки пройдут во всех коллективах, и здесь важна толерантность белорусов к тем людям, которые попали в сложнейшую жизненную ситуацию. Мы, действительно, видим, что они убегают от войны из разрушенных государств, которые стали такими по вине тех представителей европейского "демократического" государства, которые вмешивались в суверенные независимые страны, пытались навязать свою повестку", - полагает он.

Егор Макаревич убежден, что необходимо не допускать инсинуаций, которые сегодня есть. "В том числе и со стороны беглых, так называемых политиков, которые пытаются всячески раскачать ситуацию внутри Беларуси", - заключил председатель.

Студент 4 курса юридического факультета Иван Аземша отметил, что сейчас крайне важно поддержать тех, кто находится на белорусско-польской границе. "Наше государство предоставляет условия для того, чтобы беженцы могли реализовать свое право на укрытие в другой стране, поскольку такая возможность предусматривается международными договорами. Со своей стороны, граждане Беларуси должны помогать беженцам гуманитарно. Например, как сейчас это делает Красный Крест и другие молодежные общественные организации", - сказал студент.

"Несмотря на то, что являюсь студенткой юридического факультета, прежде всего я гражданин страны, поэтому слежу за этим вопросом. Мне больно наблюдать за тем, что происходит на границе. Это сложная ситуация требует серьезной проработки со стороны всех международных структур", - поделилась своим мнением студентка 3 курса юридического факультета Александра Пирштук.-0-