Макарина-Кибак: весь мир убедился, что белорусская модель борьбы с COVID-19 оказалась правильной

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь мир убедился, что белорусская модель борьбы с COVID-19 оказалась правильной. Об этом журналистам заявила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В основе той модели, которая была избрана для лечения коронавирусной инфекции в первую волну, - состояние нашей системы здравоохранения. То, что мы сохранили инфекционные койки, достаточное количество точек кислорода, обученных специалистов, разработанных протоколов, - все это, конечно, привело к успеху. На сегодняшний день весь мир понимает, что именно наша модель оказания помощи была правильной", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

Сегодня заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Участие во встрече приняла и парламентарий.

"Основной вопрос, который обсуждает Беларусь с Всемирной организацией здравоохранения, - методы лечения и профилактика дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Конечно же, самое большое внимание во время встречи уделено этому вопросу. Кроме того, оказанию лечебной и профилактической помощи, мы говорили и об оказании психологической помощи нашим пациентам и обсудили продолжение тех проектов, которые реализует Беларусь совместно с Всемирной организацией здравоохранения. Конечно же, с Всемирной организацией здравоохранения Беларусь делится опытом и учитывает те международные алгоритмы и протоколы, которые разработаны, и адаптирует их для работы в нашей стране", - отметила депутат.

Людмила Макарина-Кибак уверена, что обязательное ношение масок и соблюдение дистанцирования в общественных местах - эффективные меры в борьбе с COVID-19. "Я считаю, что не ужесточение мер наказания должно привести к положительному эффекту, а огромная разъяснительная работа, которую мы все проводим, в том числе и депутаты. Мы показываем собственным примером, что человек должен быть ответственным не только за свое здоровье, но из-за здоровье своих близких и окружения. Мы прекрасно знаем, что человек, который не носит маску, помимо того, что подвергает риску заболевания себя, является, скорее всего, распространителем инфекции, что и составляет основную угрозу. Мы будем продолжать большую разъяснительную работу, и понимаем, что самосознание граждан Республики Беларусь настолько высокое, что приведет к позитивному эффекту", - дополнила она.-0-