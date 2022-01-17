Макаров: тема образа будущего Беларуси находится в фокусе внимания БИСИ

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема образа будущего Беларуси находится в фокусе внимания Белорусского института стратегических исследований, заявил директор БИСИ Олег Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы этой темой заражены, она для нас является важнейшей", - сказал Олег Макаров.

Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований проходит экспертный семинар на тему "Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь". Основными вопросами для обсуждения стали: проект Конституции - выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок) и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции.

В мероприятии принимают участие директор НЦЗПИ, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов, представители Совета Республики, Национальной академии наук, Министерства юстиции, БГЭУ, БГУ.

"Очень хотелось бы мероприятие посвятить обсуждению Конституции через призму образа будущего. В какой стране мы с вами будем жить, если народ, наше общество выразит свое волеизъявление жить по новой Конституции, - отметил директор БИСИ. - Мы видим, насколько активно сегодня общество, лидеры мнений, блогеры, депутаты различных уровней в том, чтобы объяснить и высказать свою позицию о том, насколько важна тема конституционного строительства. Но кроме актуальности, хотелось бы сегодня услышать, какое государство мы строим".-0-