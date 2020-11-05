Макей и Йозич подтвердили обоюдное стремление Беларуси и Ватикана к активизации взаимодействия

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Владимир Макей и Анте Йозич обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сотрудничество Беларуси и Ватикана в рамках международных организаций. "Подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского взаимодействия в целях укрепления позитивной динамики двустороннего сотрудничества и межконфессионального диалога", - отметили в МИД.

Глава МИД также пожелал апостольскому нунцию активной плодотворной работы в Беларуси.-0-