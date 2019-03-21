Макей и представители дипкорпуса 22 марта посетят Хатынь

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и представители дипломатического корпуса 22 марта посетят мемориальный комплекс "Хатынь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Программой предусмотрена экскурсия по мемориальному комплексу и церемония возложения венка и цветов к Вечному огню.

Деревня Хатынь 22 марта 1943 года пополнила список тысяч белорусских населенных пунктов, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны. 149 жителей Хатыни, в том 75 детей, были заживо сожжены гитлеровцами. Сейчас на месте деревни находится известный всему миру мемориальный комплекс "Хатынь".-0-