Макей: Индия предложила Беларуси использовать свои вакцины от COVID-19

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия предложила Беларуси использовать свои вакцины от COVID-19. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА

Как сообщалось БЕЛТА, 8 апреля состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Сангитой Бахадур по случаю завершения ее дипломатической миссии. Глава белорусского государства отметил хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества и пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди совершить официальный визит в Беларусь.

"Сотрудничество с Индией представляет собой хороший пример равноправного, достойного взаимодействия, несмотря на разный вес наших государств. У нас есть масса проектов практически во всех сферах и областях, в которых заинтересованы обе стороны. Реализуется ряд проектов в фармацевтической сфере с участием индийских компаний. Мы реализуем там совместные проекты в горнодобывающей сфере, поставляем нашу технику. Работаем и в сфере IT-технологий, сфере образования", - отметил в интервью Владимир Макей.

Упоминая о состоявшейся встрече у главы государства, министр сообщил об имеющейся договоренности активизировать взаимодействие в сфере здравоохранения, в том числе с учетом пандемической ситуации. "Индия разработала уже две вакцины. Предложила и нам использовать их для вакцинации нашего населения", - заявил глава МИД.

По его словам, есть и ряд других проектов, были достигнуты конкретные договоренности, над реализацией которых стороны теперь будут работать.

"Это пример нормального, порядочного, равноправного взаимодействия двух государств. Когда искусственно не выпячиваются и не политизируются какие-то проблемы, связные с правами человека, еще какими-то вещами, что зачастую является абсолютно надуманным предлогом", - высказался Владимир Макей об отношениях с Индией.

Известно, что в настоящее время Индия выпускает два вида вакцин. Первая - Covishield, что является местным названием вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Вторая вакцина - Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.-0-