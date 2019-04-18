Макей: МИД разъяснил иностранным дипломатам ситуацию по благоустройству Куропат

18 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси собирало представителей дипмиссий, аккредитованных в стране, чтобы дать разъяснения по поводу благоустройства в Куропатах. Встреча проходила по инициативе МИД, чтобы избежать домыслов и неправильных ассоциаций. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сочли необходимым пригласить дипломатов и разъяснить им некоторые моменты, чтобы не возникало каких-то ненужных домыслов и неправильных ассоциаций, - отметил министр. - Понятно, что в обществе много людей и у каждого человека свое мнение, мы все по-разному смотрим на события, которые происходят у нас или за рубежом. Это нормально. Важно находить точки соприкосновения, а не стараться дальше углублять конфронтацию".

Владимир Макей рассказал, что представителям дипкорпуса была доведена официальная информация о работах по благоустройству, которые проводятся на территории Куропат. "Это должен быть мемориал, он должен быть благоустроен. С точки зрения нормальной общечеловеческой логики, наверное, оправдано, чтобы это было место, куда могли бы прийти, кто хочет поклониться, отдать дань памяти тем, кто там был расстрелян и погребен", - отметил он. Министр подчеркнул, что считает абсолютно правильным решение благоустроить эту территорию, при этом важно, чтобы соблюдались все требования законодательства, так как там находится историко-культурный комплекс.-0-