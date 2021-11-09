Макей о ситуации с беженцами: многочисленные нарушения прав человека со стороны ЕС несомненны

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, находящийся с визитом в Москве, прокомментировал корреспонденту БЕЛТА ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, ставшую сегодня одной из центральных тем мировых СМИ.

"Ситуация на белорусско-польской границе действительно остается напряженной, - констатировал глава МИД. - Более того, мы впервые в истории современной Беларуси сталкиваемся с чем-то подобным. Сегодня на этот счет прозвучало уже немало компетентных комментариев, в том числе из Государственного пограничного комитета Беларуси, от коллег с российской стороны и так далее. Нет смысла их повторять. Завтра, полагаю, мы не обойдем вниманием эту тему и с Сергеем Викторовичем Лавровым в рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран".

Владимир Макей отметил, что на линии границы находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых женщины и дети. "Вот этот человеческий, гуманитарный компонент сейчас имеет наибольшее значение. Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра", - подчеркнул он.

"Многочисленные нарушения прав человека и основополагающих международных документов не поддаются сомнению, - заявил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. - И все это происходит прямо на глазах Евросоюза, который больше всех якобы ратует за права человека и менторски учит всех остальных их соблюдать".

"Ну ладно, Польша - страна ЕС. Но совершенно непонятна молчаливая позиция США, которые спокойно наблюдают, как поляки издеваются над одним из их главных союзников - курдами. Ведь большинство беженцев сегодня на белорусско-польской границе - курды. И совсем недавно, буквально в сентябре, Президент США Джо Байден заявлял, что не бросит, цитирую, "ближайших союзников Запада в Сирии, как это сделал с Афганистаном". По-моему, на восток Сирии даже направлялся высокопоставленный представитель Министерства обороны США, чтобы дать личные заверения курдам", - указал Владимир Макей.

"Еще раз повторю: мы неоднократно заявляли о своей готовности к диалогу по всем проблемным вопросам. Белорусская сторона неоднократно призывала европейские государства отказаться от дискриминации беженцев по причине выбранного ими пути следования. Игнорирование ситуации со стороны ЕС несет в себе высокие гуманитарные риски, прежде всего для беженцев", - резюмировал министр иностранных дел Беларуси.-0-