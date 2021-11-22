Макей: пандемия привела к очередному витку эволюции способов совершения преступлений в сфере торговли людьми

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия привела к очередному витку эволюции способов совершения преступлений в сфере торговли людьми. Об этом Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по оценке Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми, сообщает БЕЛТА.

Министр напомнил, что в 2005 году Президент Беларуси на саммите ООН призвал к формированию глобального партнерства в борьбе с торговлей людьми, положив начало многолетней активной работе Республики Беларусь на этом направлении. Результатом инициированных Беларусью резолюций стало принятие Генеральной ассамблей ООН Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми, определение 30 июля Всемирным днем борьбы с торговлей людьми и учреждение Целевого фонда ООН по защите жертв торговли людьми. Беларусь по решению главы государства трижды вносила добровольный взнос в этот фонд.

"Убеждены, что эти решения ООН заслуживают дальнейшей поддержки, - заявил Владимир Макей. - Несмотря на значимые успехи, мы ежегодно фиксируем новые формы и методы эксплуатации людей, новые схемы рекрутинга взрослых и детей, новые механизмы повторного вовлечения реабилитированных жертв".

Глава МИД констатировал, что пандемия COVID-19 привела к очередному витку эволюции способов совершения преступлений в этой области, переведя их в тень цифрового пространства и усилив их трансграничный аспект: "Торговля людьми также стала оружием в вооруженных конфликтах. Важно, чтобы Совет Безопасности уделял внимание этому вопросу в контексте деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

По словам Владимира Макея, необходимо также добиваться повышения оперативности межгосударственного взаимодействия для раскрытия преступлений торговли людьми. В этом контексте Группа друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, продолжает выступать за необходимость укрепления координации международных усилий в этой области.

На текущей сессии ГА ООН Беларусь представила традиционную резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми". "Выражаем признательность всем государствам за соавторство. Эта резолюция, Глобальный план действий и сегодняшнее совещание высокого уровня служат единой цели - держать в четком фокусе проблему торговли людьми и стимулировать международное сотрудничество, направленное на достижение результатов в области борьбы с торговлей людьми. Диалог и совместная работа являются ключевыми составляющими прогресса в любом деле", - резюмировал министр.-0-