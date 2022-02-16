Макей: после учений в Беларуси не останется ни одной единицы российской боевой техники

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После учений в Беларуси не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники России. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр обратил внимание, что Беларусь и Россия вполне обоснованно проводят совместные учения, ведь на Западе свою активность проявляют подразделения НАТО, в том числе в соседних с Беларусью странах.
"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (Вооруженных сил России. - Прим. БЕЛТА) не останется после этих учений", - сказал Владимир Макей. Он отметил, что соответствующие заявления уже сделали и оборонные ведомства обеих стран.
Глава МИД также заметил, что Беларусь и Россия, проводя совместные учения, ни нарушили ни одного международного соглашения или документа.-0-