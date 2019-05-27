Макей пригласил Лаврова в Минск на II Европейские игры

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на переговорах в Москве пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова и всех россиян побывать на II Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша встреча проходит накануне знакового события - II Европейских игр, которые начнутся в Минске буквально через несколько недель, - сказал Владимир Макей. - Мы приглашаем россиян посетить Беларусь во время этого масштабного, яркого и зрелищного спортивного мероприятия".

Министр отметил, что ожидается прибытие в Беларусь около 4 тыс. спортсменов из 50 государств. "Всем гостям нашей страны будет оказан гостеприимный и радушный прием. Надеюсь, что и вы, Сергей Викторович, найдете возможность побывать на этом мероприятии", - добавил Владимир Макей. -0-