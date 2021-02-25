Макей рассказал, как ходил на спектакль после совещания у Президента и что из этого вышло

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал, что старается посещать все премьерные спектакли, где играет его супруга Вера Полякова-Макей, сообщает БЕЛТА.

"Я очень люблю театр, но у меня, наверное, как и у каждого, субъективное восприятие. Однажды после серьезного совещания у Президента мы пришли на премьеру комедии, и все зрители хохочут, улыбаются. Мы с двумя товарищами сидели с непроницаемыми лицами. В перерыве еще один наш товарищ сказал сакраментальную, знаменательную фразу: "Трое грустных ценителей искусства", - рассказал один из случаев Владимир Макей.

Он признался, что однажды немного покритиковал спектакль, где играла его супруга, и это задело ее: были слезы и рыдания. "С тех пор я стараюсь выступать в роли очень дипломатичного театрального критика", - добавил он.-0-