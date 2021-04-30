Макей: только через открытый диалог можно добиться успеха и обеспечить подлинную демократию

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только через открытый диалог можно добиться успеха и обеспечить подлинную демократию. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском МИД.

"Внутри Беларуси идет абсолютно инклюзивный и открытый диалог, нацеленный на совершенствование конституционного процесса, на внесение поправок в Конституцию. И в этом диалоге могут участвовать все желающие", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что к первому августа будут подготовлены предложения по внесению поправок в Конституцию, и затем они будут вынесены на широкое общественное обсуждение. Кто хочет участвовать в этом диалоге, тот участвует.

"Мы считаем, что только лишь через диалог, который основан не на попытках осуществить революцию или захватить власть через улицу и демонстрации, а основан на законодательстве страны, можно добиться успеха и обеспечить подлинную демократию в Республике Беларусь. Демократию, которая не насаждается палками извне, а демократию, которая созревает в умах граждан", - резюмировал глава белорусского МИД.-0-