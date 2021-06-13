Макей: в международных отношениях расцветает триумф говорящих голов без мозгов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международных отношениях расцветает триумф говорящих голов без мозгов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Ведущий упомянул о недавних заявлениях руководителей американского фонда NED (Национальный фонд демократии - Прим. БЕЛТА) и главы Комитета по иностранным делам Сейма Литвы, которые, попавшись на удочку пранкеров, рассказали о стимулировании протестов в Беларуси. А литовский депутат даже заявил, что у его страны есть планы и в отношении Китая.

"Известный российский политолог Федор Лукьянов сказал однажды, что сейчас в международных отношениях пышным цветом расцветает феномен, который можно назвать триумфом языка без костей. Я бы сказал еще более жестко: это можно назвать триумфом говорящих голов без мозгов", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что "западные говорящие головы" ради достижения выдуманных ими же целей готовы действовать любыми способами и методами. "Уже не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, а уже и теракты (что было в Беларуси, 8 случаев за 6 месяцев прошлого года), и попытки переворота, и война", - заявил министр.

По словам Владимира Макея, разговор пранкеров c руководством американского фонда очень показателен. Его руководители рассказали, что давно активно работают в Беларуси: с неофициальными профсоюзами, неправительственными организациями, независимыми СМИ. Причем эта работа ведется не только в столице, но и в других городах: Витебске, Гродно, Могилеве. "Сотрудница фонда, по-моему, госпожа Оганесова, сказала, что "мы более 20 лет работаем с некоммерческими организациями в Беларуси, и именно наши тесные или доброжелательные отношения с этими организациями определенно привели к тому, что мы наблюдали прошлым летом в Беларуси…". Читай, к попытке государственного переворота. Это многое объясняет", - заметил глава белорусского МИД.-0-