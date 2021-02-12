Макей: в течение года выработаем адекватную нашим устремлениям внешнеполитическую доктрину Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение года будет выработана адекватная нашим устремлениям внешнеполитическая доктрина современного белорусского государства. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" во время работы VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы оценить, проанализировать существующие и перспективные вызовы и угрозы и выработать адекватный ответ на них в рамках компетенции Министерства иностранных дел", - пояснил глава ведомства.

При этом он сказал: "Я не думаю, что новая концепция отринет старую, и мы откажемся от всего позитивного, что существовало. Отнюдь нет. Основные вещи сохранятся, но мы вынуждены будем учитывать некоторые изменения в наших отношениях, например, с коллективным Западом, санкционную риторику со стороны отдельных наших внешних партнеров. Думаю, в течение года мы сможем поработать над этим документом и выработать адекватную нашим устремлениям в будущее внешнеполитическую доктрину современного белорусского государства".-0-