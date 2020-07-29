29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальный балл на ЦТ в этом году набрали 323 абитуриента, сообщил сегодня журналистам директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались 64 330 человек для прохождения 217 173 тестов, из них 48% - по четырем предметам. В тестировании приняли участие 62 384 абитуриента, то есть порядка 3% на испытание не явились. Оценивание результатов выполнения тестов в этом году не менялось. Абсолютные результаты - 100 баллов - показали 323 участника в 338 случаях (по двум предметам - 15 абитуриентов, в 2019-м - 12). В 134 случаях абитуриенты по результатам выполнения тестов получили ноль баллов. В прошлом году таких было 152. Во время резервных дней абсолютных результатов показано не было", - рассказал Юрий Миксюк.

Если говорить о выявленных нарушениях во время прохождения испытаний со стороны абитуриентов, то в этом году их было меньше - 13, в прошлом году - 17. Традиционно это мобильные телефоны. Кроме того, есть случаи использования шпаргалок и нарушения порядка проведения ЦТ.

"Тем не менее могу сказать, что вступительные испытания в форме ЦТ в 2020 году прошли в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с соблюдением прав и законных интересов граждан, применения единых требований к уровню знаний, умений и навыков абитуриентов, единой методики оценки работ участников тестирования. То есть мы смогли обеспечить выполнение тех задач, которые перед нами ставились. С одной стороны - создать для абитуриентов комфортные и безопасные условия, с другой - обеспечить объективность, равенство и независимость при оценке их знаний", - добавил директор РИКЗ.-0-