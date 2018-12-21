Малашко: первичное звено медпомощи необходимо развивать активнее

21 декабря, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо активнее развивать первичное звено медицинской помощи. Такое мнение высказал министр здравоохранения Валерий Малашко сегодня на встрече с медработниками Минской области в Солигорской поликлинике №2, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из задач, которые стоят перед системой здравоохранения, - это развитие первичного звена медицинской помощи и увеличение числа врачей общей практики. В будущем мы закупим необходимое оборудование, оснастим новые рабочие места специалистов. Думаю, это станет мотивацией для региональных поликлиник, чтобы добавить в штатное расписание такого врача", - сказал он.

Врачи общей практики смогут в полном объеме оказать помощь пациенту: специалист взял на себя часть функций терапевта, невролога, эндокринолога, кардиолога. Такой врач, подчеркнул министр, востребован не только в сельской местности, но и в городах.

Также Валерий Малашко обратил внимание на необходимость внедрения новых способов коммуникации с пациентами. Новые технологии пришли во все отрасли и направления, связанные с работой с населением, поэтому важно использовать все имеющиеся ресурсы и обучать специалистов современным способам общения с посетителями.-0-