Малообеспеченным гражданам окажут поддержку при утеплении домов

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малообеспеченные жильцы домов, в которых будут проводиться мероприятия по повышению энергоэффективности, смогут рассчитывать на рассрочку до 15 лет при оплате услуг, а также на получение безналичных жилищных субсидий, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси 4 сентября текущего года подписан указ №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов". Документ определяет условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов.

Решение о проведении мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали более двух третей собственников.

"Для малообеспеченных семей предусмотрены льготы - рассрочка в оплате затрат не на 10, а на 15 лет. Кроме того, они смогут получить безналичные жилищные субсидии", - отметил Геннадий Трубило.

Он подчеркнул, что граждане будут оплачивать работы только после их завершения.

Документ вступает в силу 4 декабря. В настоящее время разрабатывается проект постановления Совета Министров, который уточнит механизм финансирования энергоэффективных мероприятий.

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