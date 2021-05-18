Мамайко: белорусское законодательство о нацбезопасности остается достаточно либеральным

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Иван Мамайко рассказал корреспонденту БЕЛТА об основных положениях закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь".

"Вносятся изменения и дополнения в 6 действующих законов - "Об органах внутренних дел", "О внутренних войсках Министерства внутренних дел", "О государственной границе", "Об органах пограничной службы", "О государственной охране" и "Об органах государственной безопасности". Основание для принятия данного закона - усовершенствование отраслевого законодательства с учетом практики применения, в том числе международной", - сказал Иван Мамайко.

Отдельно депутат остановился на законе "Об органах внутренних дел". "Ряд нововведений касается вопросов усовершенствования структуры органов внутренних дел. К примеру, установлено, что милиция является военизированным органом. Соответственно, она руководствуется в своей деятельности не только Трудовым кодексом, но и положением о прохождении службы. Сотрудники милиции имеют форму, знаки различия. Органы внутренних дел также имеют право покупать, применять, использовать ручное и другое огнестрельное оружие. Это тот критерий, который определяет военизированную организацию, - отметил он. - Как вы знаете, структура органов внутренних дел четко регламентирована законом. Вместе с тем она не статична и изменяется в соответствии с реалиями времени. В настоящий момент много вопросов возникает по киберпреступности и возникла необходимость, чтобы в криминальной милиции появилась отдельная структура, которая будет заниматься борьбой с этими преступлениями. К слову, такая же ситуация была с подразделениями по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми. Они тоже раньше были в структуре подразделений уголовного розыска, но потом приобрели собственную структуру".

В законе оговаривается возможность создания межтерриториальных подразделений по гражданству и миграции.

"Потому что в соответствии с законом "Об органах внутренних дел" подразделения по гражданству и миграции могли существовать только при органах внутренних дел. В Беларуси в больших городах имеются городские и районные управления внутренних дел. Соответственно, там существуют подразделения по гражданству и миграции. Хотя оптимально, чтобы это было одно подразделение", - рассказал Иван Мамайко.

Оговорены порядок и условия применения и использования физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. "Здесь необходимо сразу подчеркнуть, что никаких дополнительных условий в данном законе не оговорено. Единственное, законодатели пошли по пути придания, скажем так, прикладного вида законодательству. То есть в эти отсылочные моменты и нормы существующих законов внесены изменения. К примеру, сотрудник правоохранительных органов имеет право применить табельное оружие для задержания лица, которое совершило тяжкое преступление и пытается скрыться с места преступления. В действующем законе это было возможно только при условии, если это лицо, которое пытается скрыться, угрожает применением или применяет оружие в отношении сотрудника. Хотя мы видим опыт зарубежных коллег, ситуацию, которая складывается у нас, и считаем, что эта отсылочная норма не совсем правильная. Если есть законное требование сотрудника по прекращению противоправных действий, то соответственно это должно выполняться, - подчеркнул парламентарий. - Сотрудник внутренних дел или иных правоохранительных органов освобождается от ответственности за причиненный вред при использовании либо применении физической силы, специальных средств, табельного оружия, если они применяются в соответствии с законом. Данный факт неоспорим. Но ранее в законах четко было оговорено еще, что помимо законности применения причиненный вред должен быть соразмерным противодействию правонарушителя. Вот как определить эту соразмерность?".

Иван Мамайко добавил, что белорусское законодательство по-прежнему остается достаточно либеральным. "Основная цель предполагаемых изменений - это создание законодательства, которое будет соответствовать реалиям жизни. Я еще раз повторюсь, задача сделать вот эти законы максимально прикладными, понятными для лиц, которые их используют в профессиональной практике", - заключил он.-0-