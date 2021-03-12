Манкевич: профсоюзы системно работают над улучшением соцгарантий для работающих в особых условиях

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы системно работают над улучшением социальных гарантий для тех, кто трудится в особых условиях. Одна из последних реализованных инициатив ФПБ в этом вопросе - закрепление дополнительных социальных гарантий для шахтеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"В стране проводится планомерная работа по улучшению условий труда работников всех отраслей. Но из-за специфики некоторых профессий объективно невозможно исключить те или иные вредные факторы. Всего на сегодня порядка 400 тыс. человек трудятся в особых условиях. И, безусловно, на защиту интересов этих работников профсоюзы обращают особое внимание", - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Один из актуальных вопросов в последнее время - условия пенсионного обеспечения таких работников. "В частности, в 2020 году в Федерацию профсоюзов обращались работники ОАО "Беларуськалий". Речь о тех трудящихся, которые заняты непосредственно на подземных работах. Мы проработали вопрос со всеми заинтересованными. В результате принят указ главы государства, которым для этих работников закреплены дополнительные социальные гарантии. Работники получили право выбора: получать ли им ежемесячную доплату к зарплате, при этом сохраняя право на досрочную пенсию, или же продолжать участвовать в системе профессионального пенсионного страхования. Всего эти нормы коснутся порядка 900 работников предприятия", - отметила зампредседателя.

Вопросы начисления досрочных пенсий за особые условия труда поднимаются профсоюзами не впервые. "Например, удалось добиться более справедливого подхода в назначении пенсий для тех, кто отработал до 1 января 2009 года не менее половины специального стажа: им предоставлено право на назначение досрочной пенсии в общей пенсионной системе. В результате эти работники могут рассчитывать на значительно большую пенсию. Кроме того, в целях увеличения размеров будущих профессиональных пенсий по инициативе профсоюзов с начала этого года увеличены тарифы взносов, отчисляемых нанимателями, на профессиональное пенсионное страхование для отдельных категорий работников", - добавили в ФПБ.-0-