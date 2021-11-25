Манойло: для западной "демократии" независимая Беларусь как кость в горле

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для западной "демократии" независимая Беларусь как кость в горле. Такое мнение высказал профессор МГУ им. М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале "ОНТ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Те, кто пытался свергнуть власть в 2020 году, от Беларуси не отстанут. Беларусь, свободная и независимая, как кость в горле у западной демократии", - сказал Андрей Манойло.

Политолог считает, что через какое-то время, когда Запад проанализирует прошлогодние события в Беларуси и сделает работу над ошибками, он снова попробует совершить рейдерский захват страны. Для этого Западу также понадобятся немаленькие деньги на финансирование протестов, отметил эксперт.

"Цветная революция стоит дорого. Чтобы начались якобы стихийные массовые протесты, которые очень быстро перерастают в массовые беспорядки, а массовые беспорядки - в вооруженные провокации, необходимо огромное количество наличных денег, завезенных в страну и аккумулируемых у надежных людей или НКО, как это делалось раньше, - обратил внимание профессор. - Второй заход будет обязательно, и к нему надо готовиться".-0-