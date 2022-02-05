Манойло рассказал, зачем западные СМИ раздувают фейки вокруг учений "Союзная решимость"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессор МГУ имени М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, зачем западные СМИ раздувают фейки вокруг учений "Союзная решимость" и дал оценку ситуации в Украине.

"Проведение учений, даже если они плановые и регулярно проходят раз в год или несколько лет, - это информационный повод, - сказал Андрей Манойло. - Информационный повод яркий, резонансный, который по своему определению привлекает внимание очень широкой аудитории и в России, и в Беларуси, и, конечно, за рубежом. А далее встает вопрос в первую очередь для западных средств массовой информации и западных специалистов по информационным операциям: "Какую интерпретацию этому событию можно было бы дать, какой ярлык на него приклеить?" И соответственно группы интересов в СМИ, в спецслужбах западных стран отрабатывают информационный повод в своем контексте, в рамках своей повестки, выдавая свои интерпретации и подавая под своим соусом западной аудитории".

Политолог отметил: западные средства массовой информации используют это событие для повышения градуса и нагнетания истерии. "Потому что любой ажиотаж привлекает к их публикациям читателей", - подчеркнул он.

Эксперт уверен, западные СМИ в первую очередь гонятся за рейтингами. "Это факт. И в этом отношении обычное рутинное объяснение, что это текущая деятельность, западные СМИ не устраивает. Потому что какой хайп можно поймать? Никакого. Поэтому они берут и притягивают за уши самые радикальные версии объяснения этого. Но помимо западных средств массовой информации очень грамотно и эффективно работает разведка, которая сейчас раскручивает тему о якобы готовящемся вторжении России в Украину. Вот это тема номер один. Она используется в самых высших сферах для оказания давления на Россию и Беларусь теперь уже, - рассказал он. - Это тема спекулятивная. И в этом отношении любое событие западные специалисты по информационным операциям стремятся подтянуть для ее развития. Показать, что якобы это еще одно подтверждение того, что все-таки вторжение планируется. Не сегодня-завтра оно произойдет. А если все-таки завтра оно не произойдет, это великая заслуга Байдена, Белого дома, которые остановили российскую агрессию за секунду до ее начала".

Профессор добавил, что такое нагнетание истерии в обществе выгодно США. "Когда потом в Белом доме скажут, что нужны новые и новые ассигнования - деньги для того, чтобы закупить оружие, переправить частично в Украину, на Ближний Восток, и потребуется поддержка народа тому же Байдену для продвижения этого решения в Конгрессе - народ поддержит. Потому что они будут настолько накручены и напуганы этими мифами, что скажут, что эта политика правильная. Здесь все предельно просто", - пояснил он.

Андрей Манойло акцентировал внимание и на инциденте с украинским беспилотником. "Я считаю, что они не ставили задачу посмотреть, что находится на полигоне. Они просто провоцировали действия либо белорусских, либо российских военных. Беспилотник направили специально для того, чтобы его сбили, - пояснил он. - А потом они скажут, что беспилотник не пересекал границу, а сбили его на территории Украины. И это выдадут в качестве еще одного так называемого доказательства того, что группировка уже готова к вторжению в Украину - они уже начинают сбивать объекты, которые летят в приграничной полосе. То, что беспилотник посадили, думаю, стало неожиданностью для украинской стороны и тех американцев или британцев, которые руководили этой провокацией. Но его посадили, и в результате российская и белорусская стороны получили набор доказательств этой шпионской миссии с беспилотником".

При этом эксперт делает выводы, что украинская армия никогда не нападает на равного противника. "Что касается действий исподтишка, то за последние годы они большие мастера именно так и действовать. В этом отношении нынешняя украинская военщина никогда не нападает на противника равного. Она старается быть издали, действовать в режиме провокаций. Сходиться на расстоянии рукопашной схватки для них это страшное дело. Они страшно этого боятся, даже если противник меньше по числу и хуже вооружен", - отметил он.

Манойло предположил, что Украина может перепродавать оружие. "Поставка новейших видов вооружений украинской военщине и карательным формированиям, бригадам и батальонам - очень опасная вещь. Здесь важно понимать, что эти новейшие системы вооружения будут бить не по вооруженным формированиям в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, они будут бить по жилым кварталам, по мирному населению, по которому так любят наносить удары военные силы Украины", - рассказал он.

По его словам, от этих новейших видов вооружения погибнут в первую очередь женщины, дети, старики. "Как это и было на протяжении всех пяти с лишним лет конфликта на Донбассе. Поэтому очень велика вероятность, что весь боезапас будет расстрелян не по мифическим "российским оккупантам и агрессорам" и не по их соратникам, а просто по жилым кварталам и будет огромное количество жертв среди мирного населения, - уточнил политолог. - Но помимо всего этого есть еще один момент, который заключается в том, что Украина, начиная с 2014 года, превратилась в определенные пункты транзита в нелегальной торговле оружием. Потому что появилась для многих западных демократий легальная возможность запросить у того же конгресса деньги или у своих правительств на закупку оружия "для поддержки суверенитета и независимости Украины". На эти деньги легально у своих производителей эти новейшие виды вооружения закупить, переправить в Украину, а затем там это оружие исчезало и всплывало в какой-нибудь горячей точке на Ближнем Востоке".

Андрей Манойло подчеркнул: "Значительная часть этого вооружения вряд ли в Украине задержится, а будет перепродана кому-нибудь из ближневосточных террористических группировок. И вот там мы это оружие увидим. Такие факты уже были. Это еще один такой опасный момент. Потому что через Украину под шумиху, которую сегодня создали вокруг мифического российского будущего вторжения в Украину, могут перекачать огромные потоки оружия, боеприпасов, различных ударных средств. И все это попадет в руки террористов. Получив это вооружение, террористы могут снова поднять голову и снова начать наступление в Сирии, Ливии и во всех остальных местах".

Политолог добавил, что если вдруг американцы или британцы или те и другие вместе подобьют Украину на вооруженную агрессию против Донецка и Луганска, ситуация там будет чрезвычайно сложная. "В том плане что без потерь из нее выйти будет очень сложно", - заявил он.

Профессор МГУ уверен: сила стран ОДКБ в единстве. "Чтобы не было соблазна повторить попытки государственных переворотов, какие были предприняты в Беларуси в 2020 году и в Казахстане в начале этого года, во-первых, необходимо укрепить Союзное государство, чтобы оно стало не проформой, а реальной силой. И для этого идет слаживание, боевые учения, активно идет реформирование органов Союзного государства. Потому что поодиночке нас боятся на Западе гораздо меньше, чем когда мы вместе. Этим и объясняются во многом истерики, которые мы видим на Западе, по поводу в том числе и нынешних учений, - сказал он. - Во-вторых, в адрес выпадов ОДКБ в Казахстане. Это первый прецедент, когда миротворческие силы ОДКБ фактически предотвратили вооруженный мятеж в стране и госпереворот. И это тоже страшно напрягло наших западных партнеров, которых продолжаю так называть. Так вот, чтобы западные партнеры не испытывали никаких иллюзий, ОДКБ сейчас должна извлечь все уроки и выводы из блестяще проведенной операции и создать систему противодействия государственным переворотам в форме цветных революций, по крайней мере, на пространстве стран - членов ОДКБ".

Политолог отметил, что должен быть постоянно действующий штаб, который в случае попытки силой захватить или сместить власть в той или иной стране включился бы автоматически. "Чтобы это не были уникальные решения по согласованию глав государств, которые должны еще собраться, у них позиции должны сойтись при этом, они должны найти время для контактов. Должна быть система, которая автоматически включается и действует как защитный механизм. Если сейчас такого постоянно действующего штаба не создадут, я буду очень сильно разочарован. А если создадут, то будет еще один механизм, который позволит при любой попытке США насильственно сменить власть в той или иной стране, мобилизовать силы и ресурсы всех стран - членов ОДКБ. В результате организаторы переворота столкнутся ни с одной взятой страной, а с единым фронтом всех стран, входящих в эту организацию. Это серьезно", - констатировал он.

"Если человек или страна дают на себе оттаптываться - обязательно будут оттаптываться. Более того, будут наглеть с каждым разом, видя, что выходки проходят безнаказанно. И каждая последующая выходка будет более жесткой и наглой, чем предыдущая. Это обычная ситуация. И в этом отношении нынешняя истеричная кампания на Западе по поводу российской агрессии - прямое следствие того, что в свое время в нужный момент мы не давали им решительных отпор либо делали это не очень грамотно, ограничиваясь троллингом, которое никогда никого не убеждает, или воплями наших российских пропагандистов, когда надо было проводить информационные контроперации", - продолжил Андрей Манойло.

Политолог уверен, сегодня не поздно повернуть эту ситуацию вспять. "Западное общество, западный политический истеблишмент, западные лидеры устроены таким образом, что если они не получают отпор, они тебе на шею сядут очень быстро. Но как только они получат ответный удар, они тут же вспоминают о гуманизме, человеколюбии, правах человека, о том, что к людям надо относиться мягче, о вежливости и становятся белыми и пушистыми. Но для того чтобы они были белыми и пушистыми и не лезли в наши дела, их периодически надо ставить на место", - резюмировал он.-0-