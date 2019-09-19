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19 сентября 2019, 16:31

Марафон "Донорство крови имеет значение!" стартует 24 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марафон под девизом "Донорство крови имеет значение!" стартует в учреждениях высшего образования Беларуси 24 сентября и продлится до 14 июня 2020 года - Всемирного дня донора крови, сообщил БЕЛТА специалист по связям с общественностью РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, координатор социального проекта "У Беларусі - добрае сэрца!" Владимир Сорокин.

Поучаствовать в марафоне могут все желающие: не только студенты высших учебных заведений, волонтеры из студенческих команд, но и работники предприятий и частных компаний. Для последних, как отметил Владимир Сорокин, это возможность провести интересное мероприятие по принципам корпоративной социальной ответственности, сделав значимый поступок для спасения чьих-то жизней.

Откроют марафон курсанты Университета гражданской защиты МЧС.

Масштабный марафон пройдет в продолжение республиканского социального проекта по пропаганде и развитию безвозмездного донорства крови среди молодежи "У Беларусі - добрае сэрца!". Он направлен на повышение мотивации молодежи к участию в донорском движении, формирование культуры донорства крови и приобщение к здоровому образу жизни. В 2016 году в стране было 22196 безвозмездных кроводач. В 2017-м, когда стартовал проект, их стало 47096, а по итогам 2018 года - 53691.

"На сегодня большую часть заболеваний, в том числе онкологических, можно вылечить. Но для этого нужна донорская кровь. Став донором крови, можно спасти не одну жизнь, при этом получить заряд позитивной энергии и проверить состояние собственного здоровья", - сказал Владимир Сорокин.

Организаторы марафона - Главное управление воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования и Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий.-0-

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