Маркевич: акция "Наши дети" стала настоящим марафоном добрых дел

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" за четверть века превратилась в настоящий марафон добрых дел. Об этом заявил сегодня журналистам министр культуры Анатолий Маркевич перед премьерным показом интерактивной сказки "Волшебное слово". Это первое мероприятие благотворительной акции "Наши дети", проводимое в этом году Министерством культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"У истоков очень хорошей традиции был глава нашего государства. Под эгидой Президента акция проходит и сегодня. В канун Нового года, Рождества каждый ребенок, конечно же, ожидает чуда, и нам, взрослым, необходимо сделать все, чтобы маленькие граждане Беларуси почувствовали праздник, - сказал Анатолий Маркевич. - К акции подключаются местные и республиканские органы власти, руководители предприятий, организаций, учреждений, деятели культуры и искусства. Сегодня мы пригласили ребят из всех регионов нашей страны и Минска на представление, которое пройдет в молодежном театре эстрады".

Сказку увидят ребята из многодетных, малообеспеченных семей, победители конкурсов и олимпиад городского, республиканского, международного уровней.

Мы постарались сделать так, чтобы каждый участник получил незабываемые эмоции. Важно, чтобы на лицах ребят всегда сияла улыбка, а глаза искрились радостью, - сказал министр культуры. - В этом представлении, как и в реальной жизни, всегда побеждает доброе слово".

В конце сказки ребята получат сладкие сувениры от Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит по всей республике по 14 января.-0-