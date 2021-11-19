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Общество
19 ноября 2021, 23:51

Марков: Беларусь была последним форпостом ЕС и защищала его границу, но он плюнул нам в лицо

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь была последним форпостом Европейского союза и защищала его границу, но он плюнул стране в лицо. Об этом заявил руководитель телеканала "ОНТ" Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Марат Марков напомнил, что еще во время миграционного кризиса в 2015-2016 годах в Европе был подготовлен доклад по складывающейся обстановке, и выяснилось, что хабы организации трафика мигрантов располагались в столицах европейских и ближневосточных стран. Беларусь и Россия не имела никакого отношения к этим процессам.

"Почему сейчас возникла тема Беларуси, почему беженцы оказались на белорусской границе? В этом году в результате многочисленных пакетов санкций Беларусь была вынуждена выйти из "Восточного партнерства". До этого нам четко объявили, что Европейский союз прекращает с нами все программы пограничного и трансграничного сотрудничества. Эти проекты предполагали модернизацию пограничных пунктов, демаркацию границы, организацию управления потоками беженцев. Все они предполагали финансирование, это сотни миллионов евро", - обратил внимание руководитель телеканала.

Он отметил, что Беларусь не смогла бы в одиночку реализовать все эти проекты, направленные в первую очередь на защиту границы ЕС, и сфокусировалась на более приоритетных направлениях: социальной поддержке населения, борьбе с пандемией и преодолении ее последствий, поддержке экономики в условиях санкционного давления.

"И литовцы, и поляки, и латыши привыкли, что их собственная граница была как дуршлаг. Она не протекала только потому, что сверху очень плотно лежала белорусская пограничная крышка. С их стороны граница была как проходной двор, а белорусы задерживали за год порядка 20 тысяч беженцев. Какая здесь организация трафика? Мы были последним форпостом Евросоюза. После этого нам плюнули в лицо и сказали: "Вы утритесь, но продолжайте работать на нас!" - добавил Марат Марков.-0-

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