Марков: Европа готова закрыть глаза на любое варварство своих союзников

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа готова закрыть глаза на любое варварство своих союзников, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Большая часть вины лежит на властях Польши, которые проявляют высокомерие, агрессивность, неуважение, ультранационализм, грубость по отношению ко всем остальным. Это выражается во многом. Мы видим, что польские власти отказываются принимать этих бедных, несчастных мигрантов, которые, честно сказать, пострадали от стран НАТО. Это они там все разрушили. Они до этого особенно не бежали", - сказал Сергей Марков.

Российский политолог подчеркнул, что Польша грубо себя ведет по отношению к беженцам. "Лично полагаю, что поляки и немцы обязаны принять всех этих мигрантов, дать им какие-то нормальные условия, работу и так далее, - отметил он. - Вся эта история показала, что мы с вами нормальные, гуманные люди, поляки - варвары, а европейцы готовы закрыть глаза на любое варварство своих союзников".-0-