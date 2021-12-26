Марков: польская граница стала зоной, где отсутствуют понятия "право" и "закон"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская граница стала зоной, где отсутствуют понятия "право" и "закон". Такое мнение высказал руководитель телеканала ОНТ Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Говоря о ситуации на польской границе и действиях польских силовиков, Марат Марков сравнил эти события с сюжетом советского фильма "Сталкер". В нем рассказывается о так называемой зоне - месте, где после падения метеорита начали регистрироваться аномальные явления и стали пропадать люди. "Зону" оцепили военными кордонами и колючей проволокой.

"То есть сейчас в приграничной полосе Польши появилась "зона" - там вообще отсутствуют понятия "право" и "закон". И в этой "зоне" творить можно все что угодно тем, кто определяет эти порядки", - обратил внимание Марат Марков.

Он также провел параллели с американской тюрьмой в Гуантанамо, статус которой не определен никаким правовым документом и где процветают систематические пытки и беспредельная жестокость со стороны тюремного персонала. Руководитель телеканала привел еще один случай: безосновательное убийство американскими военными семьи в Афганистане. После этого инцидента американские власти заявили, что к ответственности за эту ошибку никто привлекаться не будет.

"И Польша понимает: она может убивать и ей ничего за это не будет, потому что за спиной стоит "самая древняя демократия в мире", которая защитит", - подчеркнул гость программы.-0-