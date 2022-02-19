Марков: сегодня все, что связано с Президентом, становится ультрамодным

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня все, что связано с Президентом, становится ультрамодным, заявил руководитель телеканала ОНТ Марат Марков во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

Республиканский проект "В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске. -0-