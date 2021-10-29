Марков: США дали Польше карт-бланш в отношениях с Евросоюзом

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки дали Польше карт-бланш в отношениях с Евросоюзом. Такое мнение высказал руководитель ОНТ Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Для того, чтобы начать военные действия в любой точке мира, не надо содержать многомиллионную армию. Для этого достаточно иметь подготовленную инфраструктуру", - сказал Марат Марков.

Он отметил, что на западной границе Союзного государства американские базы есть в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. "Достаточно подготовить инфраструктуру и получить абсолютно адекватных вассалов, которые будут готовы, чтобы твоя территория, твое население стали заложникам боевых действий. Америка находится далеко - воевать будут поляки, литовцы, латыши и так далее. Именно поэтому Польше дали карт-бланш в отношениях с Евросоюзом", - считает руководитель ОНТ.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заметил, что Польша давно стала проводником интересов США в Европе. "С одной стороны, она ослабляет Евросоюз как конкурента Соединенных Штатов. С другой стороны, ситуация на восточной границе Польши работает в развитие интересов США по нейтрализации России и Беларуси, соответственно, тоже. Польша теперь не гиена Европа, как когда-то писали, а троянский конь Европы. Ее шатает во все стороны, и куда ее шатнет, очень сложно спрогнозировать", - подчеркнул руководитель медиахолдинга.-0-