Маршал Победы Константин Рокоссовский родился на белорусской земле - Национальный исторический архив

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном историческом архиве Беларуси обнаружена запись о рождении Маршала Советского Союза и Маршала Польши Константина Рокоссовского. Такая информация размещена на официальном сайте архива, сообщает БЕЛТА.

Запись о рождении обнаружил уроженец деревни Сомино Ивацевичского района Брестской области Владимир Абрамчук во время работы в читальном зале архива при изучении собственной родословной. Согласно обнаруженным архивным документам, известный военно-политический деятель ХХ века маршал Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский родился на белорусской земле - в Телеханах Пинского уезда Минской губернии (ныне Ивацевичский район Брестской области).

Сам Константин Константинович в разное время указывал разные места и даже даты своего рождения. По одним данным, он родился 9 (21) декабря 1894 года, по другим - 9 (21) декабря 1896 года. Местами рождения значились то Варшава, то Великие Луки Псковской области (Россия). Поскольку биографам маршала никак не удавалось найти записи в метрических книгах, вопрос о точном месте и времени рождения героя оставался открытым.

"Согласно найденным записям, мальчик Константин, сын дворянина Ксаверия Викентьевича Рокоссовского, римско-католического вероисповедания, и его жены Антонины Ивановны, православного вероисповедания, родился 3 (15) сентября 1889 года, а 4 сентября (16) 1889 года крещен в Свято-Троицкой церкви в Телеханах, - сообщается на сайте архива. - Следовательно, Константин Рокоссовский был на пять или даже семь лет старше, чем отмечено в его более поздних документах. Исследователям было известно, что мать будущего маршала Антонина Овсянникова, умершая в 1911 году, была уроженкой Телеханов. Однако никто не мог подумать, что здесь же родился и сам Константин".

Родословная Константина Рокоссовского сулит еще много открытий специалистам по генеалогии и всем любителям истории. Тем не менее очень важно, что один из маршалов Победы, командующий войсками 1-го Белорусского фронта, командующий Парадом Победы 1945 года, родился на белорусской земле и имел белорусские корни.-0-