МАРТ: компенсационный механизм призван обеспечить сдерживание роста цен на лекарства

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компенсационный механизм призван обеспечить сдерживание роста цен на лекарства. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, передает корреспондент БЕЛТА.

В связи с изменениями Налогового кодекса с 1 января 2021 года изменился законодательно установленный порядок взимания НДС по лекарственным средствам и медицинским изделиям, ранее освобожденным от этого налога. При реализации на территории Беларуси таких товаров, при их ввозе в страну введена ставка НДС в размере 10%.

Андрей Картун рассказал о том, какие меры принимаются для недопущения роста цен на лекарства.

"Введение НДС, конечно, влияет на цены. Но все должны принять исчерпывающие меры по недопущению роста стоимости лекарств выше прогнозных параметров. Чтобы нивелировать рост цен, нам нужно обеспечить компенсационный механизм. Мы совместно с Минздравом провели консультации со всеми заинтересованными, разъяснили субъектам, что нужно быть более гибкими, применять определенные скидки, начиная от оптового звена, заканчивая розничным, а производителям - снижать затраты", - отметил он.

В Telegram-канале "Пресс-служба МАРТ" и на сайте ведомства размещена онлайн-анкета, с помощью которой можно сообщить о существенном росте цен на лекарства. "Кроме того, мы проводим выборочный мониторинг. В январе мы увидели, что вне зависимости от формы собственности аптеки достаточно гибко реагируют на происходящее, применяют скидки. Рост цен, особенно на импортные лекарства, происходит как за счет переоценки курсовых разниц, так и за счет роста НДС", - добавил замминистра.

"Мы с Минздравом выбрали оптимальные на данном этапе меры по недопущению роста цен в сегменте лекарств. Призываем субъектов к социальной ответственности, применению компенсационного механизма. Надеемся, что мер, которые мы применяем, будет вполне достаточно. Наиболее реальной мерой по снижению цен на лекарства могло бы стать возобновление механизма референтного ценообразования", - резюмировал Андрей Картун.-0-