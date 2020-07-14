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Общество
14 июля 2020, 13:09

МАРТ рассказал о вступающих в силу ограничениях на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий

Фото из архива
Фото из архива

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало рассказал сегодня на пресс-конференции об ограничениях на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий, вступающих в силу с 18 июля, передает корреспондент БЕЛТА.

Оборот табачной продукции в Беларуси регулируется декретом №28 от 17 декабря 2002 года. Под его действие попадают как табачные изделия, так и предназначенные для потребления путем нагревания, а также жидкости для электронных систем курения. В то же время, как отметил Михаил Жигало, оборот других никотиносодержащих изделий, которые не содержат табак, до настоящего времени законодательством не регулировался. Но такая продукция все больше набирает популярность на рынке, особенно у молодежи, и, как правило, позиционируется как альтернатива табачной. "Нетабачные изделия могут быть представлены в виде мармелада, жевательной резинки, леденцов, конфет. Вкусовые качества позволяют им быть достаточно привлекательной формой для потребления никотина у несовершеннолетних. Сложившееся положение предопределило необходимость введения ограничений в продаже и соответствующего регулирования", - пояснил представитель МАРТ.

В Беларуси с 18 июля вступает в силу постановление Совета Министров №232 от 15 апреля. Впервые в национальном законодательстве закрепляется определение термина "нетабачное никотиносодержащее изделие". Документом также вводятся ограничения на продажу таких изделий, в частности запрещается продавать их несовершеннолетним. Введен запрет на продажу в форме разносной торговли, например, с использованием передвижных средств (торговых автоматов, тележек, лотков, корзин) или без них. "Запрещается и продажа методом самообслуживания, при котором у покупателя есть непосредственный доступ к этой продукции. Не допускается открытая выкладка нетабачных никотиносодержащих изделий в витринах, другом торговом оборудовании (исключение - магазины беспошлинной торговли). Информация о реализации изделий должна размещаться в виде перечня с указанием их наименований в алфавитном порядке", - рассказал Михаил Жигало.

Не допускается продажа таких изделий по образцам. "Иными словами, продукция не будет реализовываться в интернет-магазинах и с использованием иных методов дистанционной продажи, - пояснил начальник управления. - Кроме того, эти изделия будут запрещены к продаже на рынках".

В соответствии с нормами постановления, потребители не вправе возвратить нетабачное никотиносодержащее изделие или обменять его на аналогичный товар. Кроме того, согласно документу, комиссионная торговля такими товарами невозможна.

"Все эти меры нельзя считать достаточными без вступления в силу соответствующего обязательного технического регулирования, которое в настоящий момент отсутствует и на национальном уровне, и в ЕАЭС. Установление такого регулирования позволило бы, например, определить максимально допустимый уровень содержания никотина в данной продукции", - обратил внимание Михаил Жигало. Но, по его словам, в ЕАЭС уже есть предпосылки для введения техрегулирования в этой области. В частности, решением Совета ЕЭК единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования, дополнен пунктом "никотиносодержащая продукция". "Таким решением был дан фактический старт разработке технического регулирования на уровне стран ЕАЭС. На практике этот процесс, как правило, занимает от трех до пяти лет. На наш взгляд, мы могли бы пойти по пути введения национального техрегулирования, потому что его можно разработать за период от полугода до года", - высказал мнение представитель МАРТ.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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