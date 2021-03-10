10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ рассматривает возможность введения запрета на пластиковую посуду в различных сферах экономики Беларуси. Об этом сообщил журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

В столовых, кафе и других объектах общественного питания страны с 1 января этого года запрещено использовать и продавать некоторые виды одноразовой пластиковой посуды. "Второй месяц мы живем с данным запретом и активно мониторим результаты его введения. Срок проведения данного мониторинга - до конца первого квартала этого года, и по его результатам мы постараемся проанализировать эффективность его введения на отрасль общественного питания и его влияние на окружающую среду. Этот запрет всегда позиционировался в качестве пилотного проекта, потому что по результатам анализа его эффективности, возможно, будет принято решение о введении аналогичного запрета в других отраслях и сферах экономики, таких как производство, торговля, медицина и другие", - отметил начальник управления

Михаил Жигало сообщил, что МАРТ уже формировал свои предложения по данному вопросу. "Ведь если говорить о секторе общественного питания, то его удельный вес в объемах использования упаковки из неперерабатываемых и сложно перерабатываемых материалов достаточно невелик и составляет всего лишь порядка 4%, при этом сфера производства потребительских товаров занимает 73,7%. Основными областями экономики Беларуси, где образуется наибольшая масса отходов из неперерабатываемых и сложно перерабатываемых материалов, являются пищевая промышленность и торговля. И если мы хотим достичь максимально эффекта от запрета использования и оборота пластиковых изделий, нам в том числе нужно посмотреть и на производственный сектор", - считает эксперт.

Также начальник управления отметил, что после введения запрета на пластиковую посуду в общепите, появился ряд проблемных вопросов, о которых министерству сообщают бизнес-сообщества. "Эти проблемы в первую очередь связаны с теми рисками, которые мы выявили еще в 2019 году, когда подходили к введению данного запрета. Конечно, основной вопрос, который требует внимания, - это наличие соответствующего производства на территории Беларуси. Сегодня, как показывает информация и анализ, большинство позиций из перечня запрета являются импортными товарами, а это, наверное, не совсем хорошо для экономики. Нам бы хотелось, чтобы это была отечественная продукция, чтобы она производилась на территории нашей страны", - подчеркнул он. Таким образом, по результатам анализа и мониторинга этого запрета МАРТ подготовит предложение по актуализации действующего перечня для того, чтобы в первую очередь минимизировать нагрузку на представителей бизнеса, а также для того, чтобы немного повысить эффективность самого запрета, проинформировал Михаил Жигало.-0-