МАРТ: цены на большинство лекарств в процессе регистрации или уже прошли процедуру

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на большинство наименований лекарств, которые нужно зарегистрировать до 1 марта, в процессе регистрации или уже прошли эту процедуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Зарегистрировать до 1 марта необходимо 59 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств. По последней информации, 21 МНН зарегистрировано во время пилотного проекта в 2018-2019 годах, еще 35 уже подали документы на регистрацию цен.

Одного наименования и сейчас нет в аптеках, еще два наименования в министерстве ждут на регистрацию в начале марта.

"Документы поступают в МАРТ ежедневно. Если производители не подали документы до 1 марта, мы ждем их и после этой даты", - добавили в МАРТ.-0-