МАРТ выявил нарушения прав потребителей в работе известного интернет-магазина

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушения прав потребителей в работе интернет-магазина wildberries.by. Об этом БЕЛТА сообщили в МАРТ.

Граждане обратились в МАРТ и пожаловались, что этот интернет-магазин не предоставляет возможность оплатить заказанные товары наличными. Специалисты министерства рассмотрели обращение и установили, что ООО "Вайлдберриз" нарушает требования п.1, 2 с.9-1 Закона "О защите прав потребителей" и п.29 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

МАРТ выдал организации предписание об устранении нарушений законодательства. Однако поступающие в министерство обращения граждан и информация на сайте названного интернет-магазина указывают на то, что организация так и не приняла надлежащих мер.

Ответственность за неисполнение предписания государственного органа предусмотрена ст.23.1 КоАП, ответственность за нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей - ст.12.17 КоАП. Поэтому должностное лицо ООО "Вайлдберриз" было вызвано в МАРТ для составления протоколов об административных правонарушениях.-0-