Марзалюк: любая власть обязана навести порядок на улицах и сделать жизнь спокойной

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая власть обязана навести порядок на улицах и сделать жизнь спокойной. Такое мнение высказал газете "СБ. Беларусь сегодня" председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, комментируя разную оценку на Западе протестных акций в Польше и Беларуси и реакцию на них со стороны государства.

"На самом деле я не увидел в сюжетах польского телевидения организованных вооруженных боевиков. Но я видел, как били женщин, мне это очень не нравится, это нешляхетно. Есть такое понятие, как легитимированное право государства на применение насилия. Только государство для сохранения национальной безопасности и общественного правопорядка имеет право на применение насилия. Всякий гражданин, выходя на какой угодно митинг, взявший в руки кирпич, наносящий удары, бросающийся на сотрудников органов правопорядка, должен получить жесткий отпор. Будь это Новая Каледония, Польша или Беларусь. Тем более когда речь идет о закручивании проволоки на железнодорожных путях или угрозах вырезать семью", - считает парламентарий.

Сравнивая поведение протестующих на улицах Минска и Варшавы, Игорь Марзалюк делает вывод, что польские протесты в разы более либеральные и политкорректные. "Поэтому господину Моравецкому нужно две картинки сопоставить и посмотреть без всяких двойных-тройных и прочих стандартов. Вспомним, например, недавние протесты в Германии, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. У меня не выходит из головы картинка, когда трое полицейских, отбивавших штурм бундестага, заковывают женщину и точечно бьют ее кулаками в позвоночник. Интересно, кто-нибудь кого-нибудь наказал за это, "снял скальп" с этих полицейских? По-моему, их только похвалили. При оценках таких ситуаций необходимо помнить, что любые уличные беспорядки - это бумеранг, который может прилететь к тебе. Если человек переходит красную черту, начинает бить, крушить, ломать, призывает к свержению конституционного строя, он должен сполна понести ответственность. Любая власть обязана навести порядок на улицах и сделать жизнь спокойной. Либо это не власть, и тогда нет государства", - подытожил депутат.

В свою очередь аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин обращает внимание на то, что протесты, проходящие сейчас в Польше, это не протесты только женщин. "В первую очередь это совокупный фактор, отражающий неразрешенные проблемы, которые сейчас очень сильны в польском обществе. Это и усиливающаяся бедность, и очень сильная миграция, разрыв семей, ухудшение социально-экономического положения населения. Все это накопилось - в том числе за последние девять месяцев - и выливается на улицы польских городов. Скорее всего, этот протест будет набирать обороты. Важно осознавать, что он носит естественный характер. Но по методологии видно, что здесь тоже работают политические технологи, которые ориентируются на эскалацию ситуации в польском обществе. Главным образом это происходит из-за разногласий отдельных групп интересов в политических кругах, в первую очередь связанных с приходом к власти на не совсем честных выборах нового президента Польши", - подчеркнул эксперт.-0-