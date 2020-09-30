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30 сентября 2020, 13:25

Марзалюк о конфликте в Нагорном Карабахе: нужно убирать философию ненависти и начинать переговоры

Игорь Марзалюк. Фото из архива
Игорь Марзалюк. Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно убирать философию ненависти и начинать переговоры. Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, комментируя конфликт в Нагорном Карабахе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этому конфликту уже 30 лет. Самое страшное, что может быть на земле, - этническая война, когда вселенская ненависть, умноженная жертвами, приходит на эту землю и не гаснет. Я бы не хотел здесь давать какие-то оценочные характеристики, не мне судить, потому что у меня есть друзья и на той, и на этой стороне. Единственное, что могу сказать, - мы должны просто посмотреть на эту ситуацию через призму своей жизни и понять, что есть фундаментальные ценности. Самая главная, без которой никакие права человека не имеют смысла, - право на жизнь. Сегодня это право отбирают у людей с двух сторон", - сказал Игорь Марзалюк.

Парламентарий подчеркнул, что самый плохой мир, самые плохие мирные договоры лучше самой успешной войны. "По большому счету, в таких конфликтах нет ни выигравших, ни проигравших, независимо от того, где будет проходить демаркационная линия, - отметил он. - Мирному диалогу тут альтернативы просто нет. Нужно помнить, что война - это не компьютерная игра. Это всегда убийство и уничтожение мирного населения. Даже если там сверхточное оружие, это всегда смерть ни в чем не повинных людей. Это еще один пример того, что происходит, когда фальсифицированные концепты исторического прошлого вкладываются в умы, когда создается и тиражируется образ врага, когда происходит расчеловечивание. Поэтому нужно эту философию ненависти убирать, садиться за стол переговоров и понимать, что кроме своей боли есть еще боль противоположной стороны".

Игорь Марзалюк подчеркнул, что люди должны вернуться на свою историческую родину и все стороны конфликта должны выполнять договоры. "Необходим компромисс, мир, всем нужно остановиться. Самое главное, с чего начинается любая война и конфликт, - это всегда убийство словом", - заявил он.-0-

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