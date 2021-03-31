Марзалюк о новациях в Кодекс об образовании: не всякая школа сможет школой зваться

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый Кодекс об образовании будет рамочным документом, отражающим изменения, которых требовала жизнь. Об этом сообщил сегодня журналистам перед заседанием Совета Палаты представителей председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кодекс фиксирует то положение, которое сложилось в системе образования. Это изменения в высшей школе, тезис об обязательном среднем образовании. И отражение тех важных изменений, которых требовала жизнь и люди, в том числе работники сферы образования, - сказал Игорь Марзалюк. - Повышается роль педагогического совета в принятии решений на уровне учреждения образования - это очень важно".

Целая серия новелл отражает новые подходы. Уточнены и конкретизированы понятия, что такое детский сад, школа, университет и т.д., - четко прописано, что они являются учреждениями образования. "Теперь никто, никакие самозванцы с общественными организациями не будут называть себя школой, институтом, университетом, академией", - подчеркнул Игорь Марзалюк.

После рассмотрения предложений в первом чтении депутатов ждет детальная работа на парламентских чтениях. "Мы согласились с подходами Министерства образования. Вернули многие понятия, например такое трудно выговариваемое, но важное для искусствоведов, как ассистентура. Вернули ту же профессионализацию образования, профили. И мы учитываем двухступенчатость высшего образования. Все эти нюансы нашли отражение с учетом тех реалий, которые есть в стране. И старались сделать этот большой документ рамочным", - добавил Игорь Марзалюк.

Сегодня Совет рассматривает вопросы о законодательной повестке пятой сессии Палаты представителей 7-го созыва, о ходе подготовки законопроектов к рассмотрению на пятой сессии, а также вопросы о проведении парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", об участии депутатов Палаты представителей в республиканской добровольной акции "Неделя леса" и др.-0-