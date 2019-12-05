Марзалюк о встрече с Президентом: прозвучали четкие посылы, без всяких экивоков

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении к парламентариям адресовал четкие посылы, без всяких экивоков. Таким мнением по итогам встречи поделился с журналистами депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В выступлении главы государства были озвучены многие достижения парламента за годы независимой Беларуси. "Я для себя отметил: какой же колоссальный отрезок времени - 25 лет! И как много можно сделать, если действовать целенаправленно. Президент поделился своими воспоминаниями раннего этапа построения государства. Самое главное - что оно, государство, у нас есть и мы его сбережем в любом случае", - сказал депутат.

По его мнению, одним из основных посылов обращения было утверждение о суверенитете Беларуси как абсолютной ценности. "Четко заявлено, без всяких экивоков, для всех - Беларусь была, есть и будет", - подчеркнул парламентарий.

Игорь Марзалюк также поделился эмоциями по поводу получения награды - ордена Почета, который ему сегодня вручил Президент. "Я, конечно, очень сильно волновался, - признался депутат. - Это колоссальная ответственность. Считаю, что это аванс, слишком высокая оценка моих скромных способностей. Эта награда ко многому обязывает. Я так и сказал при вручении: "Я обязательно отработаю". На что Президент ответил: "Куда же ты денешься".-0-