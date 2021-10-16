Маска в кармане пиджака вместо платка. В Беларуси предложили актуальный джентельменский образ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение коронавируса в мире и Беларуси может внести свои коррективы в модные тенденции. Например, место платка в кармане пиджака джентельменского костюма может занять медицинская маска. С новаторским предложением выступил ректор Гомельского государственного медицинского университета, врач-инфекционист Игорь Стома в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Я услышал дискуссию насчет масочного режима. Полностью поддерживаю позицию по формам и методам, что это всегда баланс информирования, положительного стимулирования (призывы соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические требования. - Прим. БЕЛТА) и некоторого стимулирования отрицательного (ответственность за несоблюдение требований. - Прим. БЕЛТА)", - отметил Игорь Стома.

"Один из хороших моментов: вот у меня вместо платочка сейчас в кармане пиджака находится маска. Думаю, носить маски в общественных местах - это правило хорошего тона", - сказал он.-0-