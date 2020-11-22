Маски придется носить до завершения эпидемического процесса - Минздрав

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масочный режим и социальное дистанцирование придется соблюдать до тех пор, пока не пойдет на спад заболеваемость в соответствии с эпидемическим процессом. Об этом заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

Главная задача региональных штабов по реагированию на COVID-19 - объединить кадровые, материальные, иные ресурсы. По мнению Дмитрия Пиневича, эта задача, которая ведется под руководством глав регионов, выполнена успешно. "Вторая задача - работа по отклонениям. Это замечания, которые есть. Региональные штабы уже провели первый срез. Но эти замечания оперативно устраняются в ходе работы наших мониторинговых групп или максимум на следующий день. В большей степени, наверное, связаны с тем, что заболевших стало больше по сравнению с весенней волной. Это вносит некоторые коррективы, но некритичные, - сказал Дмитрий Пиневич. - Второй компонент - есть момент выгорания персонала".

Также он дал оперативную информацию о ситуации с заболеваемостью в разных областях страны. "Наверное, на пике уже Гродненский регион и, будем надеяться, Минский регион. Продолжают прирастать Гомель, Витебск и Могилев. А наиболее медленно прирастает Брестская область". Отставание Брестской области от остальных медик связывает с тем, что там позже завершилась первая волна коронавируса. "Законы эпидпроцесса никто не отменял: регионы, которые весной "не отыграли" в полной мере, стартовали раньше по осени. Те, кто были в большей степени, как Витебский и Брестский регионы, позже вступили во вторую волну. Все это укладывается в наши прогнозы. Это не говорит о том, что мы должны расслабиться в этом процессе. Как раз наоборот", - пояснил Дмитрий Пиневич.

Он подчеркнул, что в этой ситуации самое главное - обеспечить управляемость процесса за счет постоянного мониторинга и оперативного реагирования. Благодаря тому, что прогнозы подтверждаются, делать это проще.

А маски белорусам придется носить, "пока не закончится эпидемический процесс". "Это респираторный этикет. Эпидемический процесс идет по своим законам. Их достаточно сложно обойти. Поэтому масочный режим и социальное дистанцирование до завершение эпидпроцесса, как минимум до начала, так скажем, падения уровня заболеваемости, должны соблюдаться. А в целом, может, до июня-месяца", - заключил он.-0-