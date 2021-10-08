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08 октября 2021, 18:20

Масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах станут обязательными с 9 октября

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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным, в том числе для физических лиц, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов", - сказал Александр Тарасенко.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения внесло изменения и дополнения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Это связано с тем, что во всех регионах республики и Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Изменения вступят в силу с 9 октября.

"Внесено существенное дополнение - ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий", - отметил главный санитарный врач. Соблюдать правила необходимо будет и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными, прежде всего МВД и Минтрансом. "На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим", - отметил Александр Тарасенко.-0-

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