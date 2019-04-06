Мастер-класс для детей-инвалидов провели белорусские теннисисты

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов представители НОК Беларуси, Комиссии НОК "Спорт и устойчивое развитие" и РОО "Белорусская теннисная федерация" провели уникальное спортивное мероприятие, приуроченное к Международному дню спорта на благо развития и мира.

Привлечь внимание ребят к теннису приехали ведущие белорусские теннисисты и тренеры национальной сборной, которые провели мастер-класс для воспитанников центра и рассказали о теннисе на колясках.

В завершение тренировки все участники мероприятия получили памятные сувениры от НОК Беларуси и Белорусской теннисной федерации, а также стали частью социальной акции "Белая карта".

Руководитель комиссии НОК "Спорт и устойчивое развитие" Антон Юспа

Организаторы пригласили всех неравнодушных к спорту сплотиться вокруг символа акции "Белая карта" – знака приверженности мирным инициативам на всей планете - и сделать памятное фото.-0-

Руководитель комиссии НОК "Спорт и устойчивое развитие" Антон Юспа

Фото Дениса Костюченко