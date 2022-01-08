Мательский: белорусы предлагают расширить нормы Конституции по обеспечению патриотического воспитания

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы предлагают расширить нормы Конституции по обеспечению патриотического воспитания. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский, сообщает БЕЛТА.

"Обсуждается все. Очень много предложений идет по социальному, идеологическому блоку. Например, люди предлагают чтить память не только героев Великой Отечественной войны, но и современных героев Беларуси. Предлагают расширить нормы Конституции, связанные с обеспечением патриотического воспитания и патриотизма в целом", - сказал Андрей Мательский.

По его словам, много предложений связано с поддержкой социального блока проекта Конституции. "Люди отмечают, что этот блок традиционно и в действующей редакции у нас сильный. Они положительно отмечают дополнительные нормы, которые появились в Основном законе нашей страны, направленные на обеспечение защиты и поддержки детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, нормы, направленные на обеспечение воспитания молодежи, заботы о лицах, достигших пожилого возраста", - добавил директор НЦПИ.-0-