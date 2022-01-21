Мательский: более 8,9 тыс. мнений и предложений поступили от белорусов по проекту Конституции

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 8,9 тыс. мнений и предложений поступили от белорусов по проекту Конституции, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский.

"За три с половиной недели всенародного обсуждения текст проекта Конституции на Национальном правовом интернет-портале был просмотрен 227 044 раза (из них на белорусском языке 1547 раз), скачан для просмотра на мобильных устройствах 10 189 раз (из них на белорусском языке - 217 раз). Центром обработано 8919 мнений и предложений по содержанию проекта. По источникам предоставления информации: непосредственно в Национальный центр правовой информации поступило 88,7 % мнений и предложений, от общественных объединений - 8,5 %, от государственных органов - 2,8 %. Также направлено более 20 писем от трудовых коллективов", - рассказал Андрей Мательский.

По его словам, в качестве основного канала направления своих предложений граждане предпочли электронную коммуникацию. "Так, путем заполнения электронной формы на Национальном правовом интернет-портале и направления электронных писем поступило 90% мнений и предложений. Путем письменной корреспонденции - 10 %. Высокая активность и высказанные в рамках всенародного обсуждения мнения наших граждан подтвердили значимость и актуальность предложенных подходов по модернизации Основного закона. Высказано много личных инициатив людей по совершенствованию текста Конституции", - отметил директор НЦПИ.

Андрей Мательский подчеркнул, что в целом из 8919 откликов 8852 (99,25 %) поддерживают проект изменений и дополнений в Конституцию целиком либо содержат предложения по совершенствованию отдельных норм и структурных элементов проекта, не отвергая базовых, самых значимых новаций Конституции. Отрицательных мнений по разработанному проекту поступило незначительное количество. "Так, например, только 13 предложений направлены на сохранение действующей редакции Конституции (0,15 %), 27 (0,3 %) - против предложенных корректировок Конституции", - добавил он.-0-